Jovem morre e outras quatro pessoas ficam feridas em capotamento

Capotamento
Acidente aconteceu em uma estrada de Itaquiraí. Vítima era passageira do veículo
Marciel Arroyo Junior de 19 anos morreu e outras quatro pessoas de idades ente 16 e 19 anos, ficaram feridas em um acidente na madrugada deste sábado (14), na estrada Assentamento Sul Bonito, em Itaquiraí, a 410 km de Campo Grande.
O acidente aconteceu próximo do córrego São Salvador por volta das 2h30. Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, as vítimas voltavam de um show em um carro Ford Ka branco, quando o condutor de 19 anos, perdeu o controle da direção e capotou por várias vezes.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Francisco. O motorista, que teve apenas escoriações, não apresentava sinais de embriaguez.
O caso foi registrado como Homicídio culposo na direção de veiculo automotor na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.
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