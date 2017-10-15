Jovem morre e outras quatro pessoas ficam feridas em capotamento

Marciel Arroyo Junior de 19 anos morreu e outras quatro pessoas de idades ente 16 e 19 anos, ficaram feridas em um acidente na madrugada deste sábado (14), na estrada Assentamento Sul Bonito, em Itaquiraí, a 410 km de Campo Grande.

O acidente aconteceu próximo do córrego São Salvador por volta das 2h30. Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, as vítimas voltavam de um show em um carro Ford Ka branco, quando o condutor de 19 anos, perdeu o controle da direção e capotou por várias vezes.