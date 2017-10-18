Ciclista em cargueira fica levemente ferido após colisão com camionete S-10

Aquidauana
Vítima teve escoriações e uma lesão no joelho
Ciclista ficou com ferimentos leves após colidir com uma camionete GM S-10 no início da tarde desta quarta-feira, no cruzamento da Rua José Bonifácio com a Estevão Alves Correa, em Aquidauana.
A vítima, de 45 anos, seguia em uma bicicleta cargueira pela Estevão Alves Correa, quando no cruzamento com a outra rua, não conseguiu frear a tempo e bateu na camionete conduzida por um homem de 65 anos, sofrendo escoriações e lesão no joelho direito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não corre risco.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS