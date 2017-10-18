Ciclista em cargueira fica levemente ferido após colisão com camionete S-10

Ciclista ficou com ferimentos leves após colidir com uma camionete GM S-10 no início da tarde desta quarta-feira, no cruzamento da Rua José Bonifácio com a Estevão Alves Correa, em Aquidauana.



A vítima, de 45 anos, seguia em uma bicicleta cargueira pela Estevão Alves Correa, quando no cruzamento com a outra rua, não conseguiu frear a tempo e bateu na camionete conduzida por um homem de 65 anos, sofrendo escoriações e lesão no joelho direito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não corre risco.