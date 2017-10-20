Sete lanchas são apreendidas com 125 mil maços de cigarro no rio Paraná

Pelo menos sete lanchas transportando 125 mil maços de cigarro contrabandeados, foram apreendidas, nesta quinta-feira (19), durante ação conjunta da Polícia Marítima Federal de Naviraí com a de Maringá-PR, no Rio Paraná, em Naviraí. Um jovem de 21 anos foi preso.

Segundo o Tá na Mídia Naviraí, o contrabando saiu da cidade paraguaia Salto del Guaíra com destino a Porto Novo, Paraná. A carga foi interceptada na cidade sul-mato-grossense.

O suspeito afirmou que foi contratado para auxiliar o piloto de uma das embarcações para guiá-lo pelo rio. Ele disse ainda que receberia R$ 3,00 por cada caixa de cigarro.