Sete lanchas são apreendidas com 125 mil maços de cigarro no rio Paraná

Operação PF
Carga foi interceptada na cidade de Naviraí
Pelo menos sete lanchas transportando 125 mil maços de cigarro contrabandeados, foram apreendidas, nesta quinta-feira (19), durante ação conjunta da Polícia Marítima Federal de Naviraí com a de Maringá-PR, no Rio Paraná, em Naviraí. Um jovem de 21 anos foi preso.
Segundo o Tá na Mídia Naviraí, o contrabando saiu da cidade paraguaia Salto del Guaíra com destino a Porto Novo, Paraná. A carga foi interceptada na cidade sul-mato-grossense.
O suspeito afirmou que foi contratado para auxiliar o piloto de uma das embarcações para guiá-lo pelo rio. Ele disse ainda que receberia R$ 3,00 por cada caixa de cigarro.
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