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Porte ilegal

Suspeito de caça e armado com rifles é preso caminhando pela MS-384

Fiscalizações ocorreu em uma estrada vicinal na zona rural de Bela Vista, nas proximidades da Vila Damacê

Daniele Valentin

Publicado em 20/10/2017 às 12:30

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Um, indígena morador de Bela Vista foi preso nesta quinta-feira (19) enquanto caminhava pela MS-384, em Bela Vista, armado com um rifles e munições. A PMA (Polícia Militar Ambiental) suspeita que ele caçava animais na região.

A fiscalizações ocorreu em uma estrada vicinal na zona rural do município, nas proximidades da Vila Damacê, a 45 km da cidade. O infrator caminhava pela na rodovia MS 384 e estava com dois rifles calibre 22 e cinco munições do mesmo calibre.

As armas e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas. A PMA suspeita que ele praticava caça ilegal na região. O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma. A pena para esse crime é de dois a quatro anos de prisão.

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