Casal é preso com 2kg de cocaína na bagagem durante abordagem na BR-262

Um casal, de 28 e 37 anos, foi preso nesta quarta-feira (25) por tráfico de drogas após ser flagrado transportando na bagagem dois quilos de cocaína. A abordagem a um ônibus intermunicipal com itinerário a Corumbá ocorreu no km 546 da BR-262, em Miranda.

Policiais Rodoviários Federais encontraram 2 tabletes de cocaína ocultados em assentos do ônibus que tinha como passageiros um homem, de 37 anos, e uma mulher, de 28. Ao todo, somaram-se 2 quilos da droga.

O casal negou serem os donos do entorpecente, no entanto, durante toda a fiscalização policial se mostraram nervosos e inquietos.

A pena prevista no Código Penal Brasileiro para o tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão e a pena para associação ao tráfico é de 3 a 10 anos.

O casal, juntamente com a droga, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda/MS, para demais esclarecimentos e adoção das providências legais cabíveis.