Ladrão arromba janela de casa e furta 400 metros de cobre já instalados

Aquidauana
Crime ocorreu no Bairro Serraria, em Aquidauana
Um morador do Bairro Serraria procurou a Polícia Civil de Aquidauana depois que teve a janela de sua casa arrombada e cerca de 400 metros de cobre furtados, nesta quarta-feira (25).
Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 7h, quando um ladrão arrombou a janela lateral da casa e furtou quatro rolos de fio de cobre, cerca de 400 metros.
A vítima ressalta que o material já estava instalado. O caso foi registrado como furto qualificado.
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