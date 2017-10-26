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Aquidauana

Ladrão arromba janela de casa e furta 400 metros de cobre já instalados

Crime ocorreu no Bairro Serraria, em Aquidauana

Daniele Valentin

Publicado em 26/10/2017 às 11:00

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Um morador do Bairro Serraria procurou a Polícia Civil de Aquidauana depois que teve a janela de sua casa arrombada e cerca de 400 metros de cobre furtados, nesta quarta-feira (25).

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 7h, quando um ladrão arrombou a janela lateral da casa e furtou quatro rolos de fio de cobre, cerca de 400 metros.

A vítima ressalta que o material já estava instalado. O caso foi registrado como furto qualificado.

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