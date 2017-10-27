Por causa de cachaça, amigos se ferem a pauladas e golpes de rastelo

Dois Irmãos
Dupla recebeu atendimento no hospital e foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmão do Buriti
Dois homens de 51 e 67 anos ficaram feridos depois uma briga por causa de bebida alcoólica nesta quinta-feira (26), em um sítio de Dois Irmãos do Buriti.
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada no Hospital Cristo Rei, pois havia dado entrada um homem de 67 anos, vítima de lesão corporal.
À polícia, o homem relatou que preparava o jantar, quando o envolvido de 51 anos teria chegado no sítio e começado uma discussão por causa de bebida. Em seguida, teria golpeado o dono do sítio com pauladas na cabeça.
A equipe policial realizou buscas no município e localizou o envolvidos, próximo à Sanesul. Em busca pessoal os militares encontraram uma faca com 12cm de lâmina, na cintura do suspeito, que tinha sangue no rosto e no boné por também estar ferido na cabeça.
Aos militares, disse que foi ferido com uma paulada durante uma briga e que para se defender também atingiu o envolvido com um rastelo. A dupla recebeu atendimento no hospital e foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Dois Irmão do Buriti.
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