Mulher é presa por transporte de filhotes de papagaios na BR-060

Policial
Suspeita declarou que animais foram capturados em ‘floresta’ conhecida por Lagoão
Dois filhotes de papagaio foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) enquanto eram transportados em veículo de passeio na BR-060, neste sábado (28). Uma jovem de 22 anos foi encaminhada à delegacia.
A condutora declarou que os animais foram capturados em uma ‘floresta’ conhecida por Lagoão. Os animais foram entregues para a Polícia Militar Ambiental, que encaminhou para cuidados no CRAS.
A jovem foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no bairro Piratininga, em Campo Grande/MS.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
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