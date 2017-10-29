Mulher é presa por transporte de filhotes de papagaios na BR-060

Dois filhotes de papagaio foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) enquanto eram transportados em veículo de passeio na BR-060, neste sábado (28). Uma jovem de 22 anos foi encaminhada à delegacia.

A condutora declarou que os animais foram capturados em uma ‘floresta’ conhecida por Lagoão. Os animais foram entregues para a Polícia Militar Ambiental, que encaminhou para cuidados no CRAS.

A jovem foi encaminhada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, no bairro Piratininga, em Campo Grande/MS.