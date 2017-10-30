Paciente avisa até diretor de hospital que vai matar enfermeira

Dois Irmãos do Buriti
Homem estava alterado pelo uso de drogas e bebidas alcoólicas quando deu entrada na unidade
Uma enfermeira no Hospital Cristo Rei procurou a Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti depois de ser ameaçada de morte por um paciente atendido na madrugada de domingo (29). O homem teria avisado até o diretor de unidade hospitalar.
Conforme o registro policial, o paciente deu entrada no hospital com alterações devido ao uso de drogas e bebida alcoólica. O homem teria rejeitado atendimento médico, mesmo assim foi feita uma medicação para que o mesmo se acalmasse.
Ainda conforme o registro policial, na manhã de ontem, a enfermeira recebeu uma ligação do diretor administrativo do hospital, informando que o paciente teria acordado alterado novamente e fazendo ameaças de morte a funcionária devido ao atendimento prestado na madrugada. As ameaças foram presenciadas por uma técnica de enfermagem.
Temendo o que pode acontecer a enfermeira procurou a delegacia para representar contra o paciente.
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