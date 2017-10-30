Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:04

Buscar

Últimas notícias
X

Dois Irmãos do Buriti

Paciente avisa até diretor de hospital que vai matar enfermeira

Homem estava alterado pelo uso de drogas e bebidas alcoólicas quando deu entrada na unidade

Daniele Valentin

Publicado em 30/10/2017 às 09:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma enfermeira no Hospital Cristo Rei procurou a Polícia Civil de Dois Irmãos do Buriti depois de ser ameaçada de morte por um paciente atendido na madrugada de domingo (29). O homem teria avisado até o diretor de unidade hospitalar.

Conforme o registro policial, o paciente deu entrada no hospital com alterações devido ao uso de drogas e bebida alcoólica. O homem teria rejeitado atendimento médico, mesmo assim foi feita uma medicação para que o mesmo se acalmasse.

Ainda conforme o registro policial, na manhã de ontem, a enfermeira recebeu uma ligação do diretor administrativo do hospital, informando que o paciente teria acordado alterado novamente e fazendo ameaças de morte a funcionária devido ao atendimento prestado na madrugada. As ameaças foram presenciadas por uma técnica de enfermagem.

Temendo o que pode acontecer a enfermeira procurou a delegacia para representar contra o paciente.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo