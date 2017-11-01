Após confusão na madrugada, homem é procurado por tentativa de homicídio

Juti
Caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (1º), no município de Juti
Na madrugada desta quarta-feira (1º), uma confusão no centro do município de Juti, em Mato Grosso do Sul, resultou em uma tentativa de homicídio.
De acordo com o registro do boletim de ocorrência, a testemunha relatou que estava em sua residência, dormindo, quando o seu ex-marido arrombou a porta da casa e, com um revólver, disparou contra uma das vítimas, atual companheiro da comunicante, vindo a acertar seu rosto. Um amigo que também estava na casa, na tentativa de evitar maiores reações, entrou em luta corporal com o autor do disparo e também acabou ficando ferido, com um tiro de raspão nas costas.
Após o ocorrido, o autor do crime fugiu da cena e as vítimas foram socorridas no Hospital Santa Luzia. O namorado da testemunha, em seguida, foi encaminhado para o município de Dourados, devido a gravidade do ferimento.
A guarnição da Polícia Militar realizou diligências no intuito de localizar o autor, mas não obteve sucesso. O caso foi registrado como "homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada".
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