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Trânsito

Oficial da polícia atropela dupla de moto e um morre na fronteira

As vítimas do acidente não foram identificadas

Renan Nucci

Publicado em 07/11/2017 às 17:19

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O Comissário-chefe de Segurança Cidadã, da Polícia Nacional no departamento de Amambay, se envolveu em um acidente com duas vitimas, no início da noite de ontem (6) em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã. Inocêncio Portelli atropelou dois índios que estavam em uma moto e um deles morreu na hora.

De acordo com policiais paraguaios, o comissário conduzia uma caminhonete Toyota Hilux com placa do Paraguai pela Ruta V quando atropelou os dois homens na motocicleta que tentavam cruzar a pista para entrar em uma rua em frente ao parque de exposições de Pedro Juan Caballero.

Portelli seguia para um campo de futebol para jogar com amigos quando ocorreu o acidente. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado junto com a outra vítima para o hospital regional da cidade. Em seguida ele foi liberado e levado para a sede da Polícia Nacional, onde está à disposição do Ministério Público. As vítimas do acidente não foram identificadas.

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