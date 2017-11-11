Acidente entre carro e carreta deixa uma pessoa morta na BR-163

Um acidente ocorrido na noite da última sexta-feira (10), no KM 408 da BR-163, entre um veículo e uma carreta, deixou um homem morto.

O motorista de um carro Fiat Uno, com placas de Campo Grande, morreu ao colidir contra o eixo traseiro de uma carreta Volvo/FH 440, com placas de Caxias do Sul-RS, carregada com 50 peças para implementos agrícolas.

O automóvel de passeio, que seguia sentido Campo Grande a Nova Alvorada do Sul, foi parar na beira da estrada. Informações dão conta de que o motorista teria feito uma manobra arriscada, num momento em que não tinha segurança para realizá-la.

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do município estiveram no local para fazer a averiguação completa do caso.