Criança é encontrada chorando na rua durante a madrugada

Abandono de Incapaz
Caso foi registrado durante a madrugada deste sábado (11)
Por volta de 00h35 deste sábado (11), uma criança do sexo masculino, de aproximadamente 2 anos, foi encontrada chorando no meio da rua por uma testemunha que estava dentro de sua residência, nas proximidades do local.
De acordo com o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências cabíveis e dar o auxílio necessário para a criança.
Em tempo, por volta das 04h, o pai da criança compareceu à Delegacia de Polícia, aparentando estar desesperado. Ele disse que saiu de casa e deixou o filho sob os cuidados do irmão mais velho, de 16 anos, e que, ao retornar à residência, por volta de 01h, notou o desaparecimento da criança e saiu pela cidade para procurá-la, sem êxito.
O caso aconteceu no município de Itaquirai, e foi registrado como abandono de incapaz.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Meteorologia
Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS