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PMA autuou 65 infratores, apreendeu 215 galos de briga neste ano

Foram aplicados 1,6 milhão em multas por rinhas de galo

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2017 às 17:03

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Policiais Militares Ambientais de Campo Grande e do Batalhão de Choque realizaram ontem (12) uma operação em Ribas do Rio Paro e detiveram 38 pessoas envolvidas em rinhas de galo e apreenderam 48 galos domésticos da espécie galo-índio (Gallus gallus domesticus). A PMA também confeccionou autos de infração e aplicou multa de R$ 24.000,00 contra cada infrator, perfazendo R$ 912.000,00.


Neste ano, no bairro Jardim Veraneio na Capital, no dia 28 de outubro, outra grande rinha foi fechada pela PMA e o 9º Batalhão e 21 pessoas foram autuadas em R$ 630.000,00, sendo apreendidos 60 galos. No dia 3 de outubro um jovem foi autuado em R$ 4.000,00 e 8 (oito) galos foram apreendidos no bairro Jardim Noroeste. No bairro Nova Lima, outra rinha foi fechada e um infrator foi autuado em R$ 6.500,00. Com ele foram apreendidos 11 galos. 

Em Corumbá 76 galos foram apreendidos no dia 28 de outubro e um infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 15.000,00. Três homens foram detidos e uma rinha foi fechada na periferia de São Gabriel do Oeste no dia 2 de fevereiro. Eles foram autuados em R$ 6.000,00 e 12 galos foram apreendidos. Ao todo foi aplicado um valor de R$ 1.573.500,00 em multas, 65 infratores foram autuados e 215 galos apreendidos no Estado em 2017.

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