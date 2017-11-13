Polícia Militar prende homem acusado de tráfico de drogas

Na noite do último domingo (12), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina prendeu um homem de 45 anos, acusado de tráfico de drogas e receptação na Vila Militar em Batayporã.

Após a PM já possuir registros de denúncia sobre tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Antônio Rodrigues de Assis, uma equipe da Força Tática foi até o local e, após monitoramento, foi visualizado uma pessoa saindo da casa que, ao perceber a viatura policial, fugiu pulando os muros, não sendo localizado. Em seguida, ele foi visto dispensando algo no chão, substância que tratava-se de três trouxinhas de crack.

Diante do flagrante, a equipe deu continuidade à ação e adentrou a residência, localizando o homem no interior da casa. Na busca realizada no imóvel, foi encontrado, sob um armário, uma trouxa grande de cocaína, R$ 90,00 em dinheiro e ainda alguns objetos, possivelmente utilizados como moedas de trocas por drogas.

Sobre um armário da cozinha, foi encontrado um "pino", utilizado para fracionar a cocaína para venda em pequenas porções, bem como uma tesoura, pedaços de sacolas plásticas recortados em pequenos quadrados, três velas e uma balança de precisão, material que qualifica a separação e produção das "paradinhas" para venda da droga.

A cocaína apreendida, que pesou aproximadamente cinco gramas, seria suficiente para confeccionar 20 pinos da droga.

Diante da flagrância, todos os materiais foram apreendidos, dada voz de prisão ao homem e posteriormente apresentado ao agente de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Batayporã para procedimentos.

*Com informações da Polícia Militar