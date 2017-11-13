Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 08:16

Buscar

Últimas notícias
X

Crime

Polícia Militar prende homem acusado de tráfico de drogas

Homem foi preso pela Força Tática da PM de Nova Andradina na Vila Militar, em Batayporã

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/11/2017 às 11:29

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na noite do último domingo (12), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina prendeu um homem de 45 anos, acusado de tráfico de drogas e receptação na Vila Militar em Batayporã.

Após a PM já possuir registros de denúncia sobre tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Antônio Rodrigues de Assis, uma equipe da Força Tática foi até o local e, após monitoramento, foi visualizado uma pessoa saindo da casa que, ao perceber a viatura policial, fugiu pulando os muros, não sendo localizado. Em seguida, ele foi visto dispensando algo no chão, substância que tratava-se de três trouxinhas de crack.

Diante do flagrante, a equipe deu continuidade à ação e adentrou a residência, localizando o homem no interior da casa. Na busca realizada no imóvel, foi encontrado, sob um armário, uma trouxa grande de cocaína, R$ 90,00 em dinheiro e ainda alguns objetos, possivelmente utilizados como moedas de trocas por drogas.

Sobre um armário da cozinha, foi encontrado um "pino", utilizado para fracionar a cocaína para venda em pequenas porções, bem como uma tesoura, pedaços de sacolas plásticas recortados em pequenos quadrados, três velas e uma balança de precisão, material que qualifica a separação e produção das "paradinhas" para venda da droga.

A cocaína apreendida, que pesou aproximadamente cinco gramas, seria suficiente para confeccionar 20 pinos da droga.

Diante da flagrância, todos os materiais foram apreendidos, dada voz de prisão ao homem e posteriormente apresentado ao agente de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Batayporã para procedimentos.

 

*Com informações da Polícia Militar

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Temperaturas começam a subir gradualmente ao longo da semana; não há expectativa de chuva

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo