Mulher com suspeita de embriaguez tenta cometer suicídio e mobiliza Equipe de Resgate e Salvamento de Aquidauana

Por volta de 20h50 do último domingo (19), na Rua Marechal Mallet, nas proximidades da Panificadora Viana, uma vítima de tentativa de suicídio mobilizou a Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

A mulher, visivelmente alterada, identificada como G. S. A., de 39 anos, estava caminhando na calçada em direção à Ponte Nova, afirmando que iria se jogar. Ela avisou aos familiares que iria cometer suicídio e se despediu de seu filho.

Na tentativa de conter a vítima, a guarnição foi agredida verbalmente e fisicamente pela vítima, que apresentava forte odor etílico.

Após o procedimento, ela foi encaminhada ao PS Municipal do município para ser submetida aos cuidados médicos necessários.