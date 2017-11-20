Mulher com suspeita de embriaguez tenta cometer suicídio e mobiliza Equipe de Resgate e Salvamento de Aquidauana

Aquidauana
Caso foi registrado às 20h50 do último domingo (19)
Por volta de 20h50 do último domingo (19), na Rua Marechal Mallet, nas proximidades da Panificadora Viana, uma vítima de tentativa de suicídio mobilizou a Equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.
A mulher, visivelmente alterada, identificada como G. S. A., de 39 anos, estava caminhando na calçada em direção à Ponte Nova, afirmando que iria se jogar. Ela avisou aos familiares que iria cometer suicídio e se despediu de seu filho.
Na tentativa de conter a vítima, a guarnição foi agredida verbalmente e fisicamente pela vítima, que apresentava forte odor etílico.
Após o procedimento, ela foi encaminhada ao PS Municipal do município para ser submetida aos cuidados médicos necessários.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS