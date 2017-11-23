Homem é ameaçado de morte por inquilino no Guanandy

Um homem identificado como F. F. da S., de 58 anos, foi ameaçado de morte na última quarta-feira (22), por volta de 17h30, por seu inquilino, no bairro Guanandy, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia do município, a vítima alegou que aluga um cômodo de sua residência para uma pessoa do sexo masculino, mas que não sabe informar o nome completo dele, já que não fez nenhum contrato de aluguel, e que só sabe dizer que tal pessoa é conhecida por "Sérgio de tal" e que o mesmo seria serralheiro, em um local que ele também não sabe informar.

Conforme o depoimento do homem, na hora e data anteriormete mencionadas, eles teriam discutido e o inquilino, em momento de raiva, o teria ameaçado de morte.

A Polícia Civil segue investigando o caso.