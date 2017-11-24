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Bairro Alto

Confusão generalizada em bar mobiliza equipe policial na Estevão Alves Corrêa

Briga aconteceu por volta das 03h20 da madrugada desta sexta-feira (24)

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/11/2017 às 08:36

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Uma confusão generalizada em um bar localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana, mobilizou a equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar do município, por volta das 03h20 da madrugada desta sexta-feira (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem identificado A. T. de O., de 51 anos, foi quem acionou a Central de Operações Policiais da PM (COPOM) para denunciar o caso. Quando a equipe da RP chegou ao local indicado pelo comunicante, verificou-se que a vítima da confusão, J. da S. G., de 19 anos, estava com um corte na cabeça.

Para a equipe policial, a vítima relatou que teria sido agredida por M. R. de O. N., de 45 anos, e por M. R. P. de O., de 22 anos, que já não estavam lá, mas foram encontrados nas proximidades do local e conduzidos sem lesões corporais aparentes para a Delegacia de Polícia Civil. 

A vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro por uma equipe do Corpo de Bombeiros e orientada para que, após os procedimentos médicos, comparecesse à Delegacia de Polícia para prestar maiores esclarecimentos sobre o caso. Até o fechamento desta reportagem, não haviam novas informações.

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