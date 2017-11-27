Jovem de 18 anos é vítima de violência doméstica na Teodoro Rondon

No início da noite do último domingo (26), por volta de 19h20, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível violência doméstica, onde um homem estaria agredindo uma mulher em uma moto de cor escura.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, após diligências, o casal foi encontrado na Teodoro Rondon, no Centro de Aquidauana, nas proximidades de um posto de molas. Informações dão conta de que autor, identificado como J. L. O., de 23 anos, ao ver a viatura se aproximar, dispensou uma faca.

A vítima, uma jovem de 18 anos identificada como D. G. da R., disse aos policiais que teria levado alguns tapas no rosto, mas que em nenhum momento foi ameaçada com a faca e que, inclusive, não teria visto a arma branca com ele.

A motocicleta em que os dois estavam foi encaminhada para o Detran e, a faca, apreendida. A jovem manifestou o desejo de não representar criminalmente contra o autor, portanto, nada além da confecção do boletim de ocorrência foi realizado.