DOF apreende uma tonelada de droga em Nioaque

Na noite da última terça-feira (28), por volta de 22h, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma camionete carregada com 999 kg de maconha durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na região de Nioaque.

De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação do DOF, o veículo com a droga teria saído de Bonito e seria entregue em Campo Grande.

O condutor da camionete fugiu e, até o momento, não foi localizado.