DOF apreende uma tonelada de droga em Nioaque

Fronteira
A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais
Na noite da última terça-feira (28), por volta de 22h, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam uma camionete carregada com 999 kg de maconha durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na região de Nioaque.
De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação do DOF, o veículo com a droga teria saído de Bonito e seria entregue em Campo Grande.
O condutor da camionete fugiu e, até o momento, não foi localizado.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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