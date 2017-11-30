Desentendimento causado por um macaco de veículo acaba em ameaça de morte

Aquidauana
Caso ocorreu na manhã da última quarta-feira (29)
Por volta de 7h da última quarta-feira (29), uma confusão entre dois homens em um posto de combustível localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, acabou em uma ameaça de morte.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o comunicante de 28 anos, identificado como T. V. F. de L., estava no local quando o agressor, D. P., de 37 anos, teria chegado e iniciado um desentendimento com a vítima. Após discussão, o autor teria passado a agredir a vítima com socos e chutes, causando lesões em seu rosto, perna esquerda e nas costas do mesmo.
A vítima também informou ter sido ameaçado de morte pelo autor do crime e explicou que toda a confusão ocorreu porque o mesmo não tinha entregue ao homem um macaco de veículo.
O caso foi registrado como 'lesão corporal dolosa' e 'ameaça'.
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