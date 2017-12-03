Mulher se cansa de ameaças do ex e procura delegacia para denunciá-lo

Polícia
Última ameaça do homem foi feita às 00h deste domingo (03)
Uma mulher identificada como J. A. B. da S., de 32 anos, procurou a Delegacia de Polícia para denunciar o seu ex, S. F. da S., de 39 anos, por estar cansada de receber ameaças do homem, que voltou a ligar para ela durante o início da madrugada deste domingo (03), às 00h.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado, ela informou que eles conviveram por quatro anos e tiveram dois filhos, mas depois se separaram. O homem não teria aceitado o fim do relacionamento e, constantemente, liga ou a procura em sua casa para fazer ameaças.
Nesta última ligação, que teria motivado a procura de ajuda policial, o autor do crime teria dito "você está sozinha? Se estiver com alguém, eu te mato. Eu tenho um revólver .38 e estou subindo aí para te matar". Ele ainda disse que se fosse preso por conta da denúncia dela, quando saísse da prisão, iria matá-la.
Para a equipe policial que a atendeu, ela informou que gostaria de representar criminalmente contra o autor. O caso aconteceu na Vila Cachoeirinha, município de Dourados, e foi registrado como "Ameaça (Violência Doméstica)".
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