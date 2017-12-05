Fazendeiro é multado por avermelhar águas do Rio Formoso e interditar balneários

Desde o dia 1º de dezembro, Policiais Militares Ambientais de Bonito procuravam o problema ambiental que causo mudanças às águas do rio Formoso em Bonito. Ontem, segunda-feira (4), em uma fazenda localizada à margem da rodovia MS-382, foi localizado o problema. O arrendatário da propriedade de 61 anos realizou o preparo inadequado do solo para agricultura e foi multado em R$ 24 mil.

Todas as propriedades rurais a montante de onde a água do rio, que é sempre cristalina, apresentava-se turva, com cor avermelhada, causando, inclusive, a interdição de empreendimentos turísticos, pois a água ficou imprópria para banho e passeios.

Durante o preparo irregular do solo houve sedimentação para um açude e, de um canal a jusante, escorria sedimento por um dreno, que tornava a água lamacenta e desaguava no córrego Taquara que é afluente do rio Formoso.

As atividades foram paralisadas e o infrator, residente em Bonito, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 24.140,00.