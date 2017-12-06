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Violência doméstica

Advogado de suspeita de assassinar ex-marido dá versão obscura do relacionamento

Ela se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na tarde da última terça-feira (05)

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/12/2017 às 17:05

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O advogado Juliano Quelho Ribeiro, responsável, juntamente com André Bueno Guimarães, pela defesa de Dirleia Patrícia Monteiro Paes, de 39 anos, suspeita de matar o ex-marido, o empresário Ivan Júnior Marquezan da Cunha, em Campo Grande, na última sexta-feira (1º), deu ao jornal O Pantaneiro uma versão obscura do relacionamento do ex-casal.

De acordo com as informações cedidas à nossa equipe de reportagem pelo advogado de defesa, "a história retrata o drama de uma mulher em depressão, em tratamento e sob medicação porque conviveu maritalmente, por quase 15 anos, tendo um filho excepcional em comum de 10 anos com um homem de péssima reputação, ligado à pessoas perigosas, que sempre se disse influente em todos os meios". 

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Ainda conforme Juliano, os anos de casamento foram torturantes. "Durante esses anos todos ela sofreu todas as formas de violência física (espancada inúmeras vezes), emocional, psicológica, sexual e patrimonial - tudo reconhecido por inúmeros áudios, testemunhas, documentos e vários boletins de ocorrência", pontuou.

O homem assassinado, aparentemente, não admitia a separação e, constantemente, era agressivo. "No dia dos fatos, depois de descobrir que ela estava mantendo clínica de reabilitação e estética às escondidas, em busca da independência financeira para se separar e custear o tratamento de R$ 6,5 mil por mês do filho excepcional, eles entraram em briga corporal na casa após bebedeira dele em um bar. Ela se refugiou em uma sala e ele conseguiu abrir a porta truculentamente portando um 'tacacá', que é um tacape indígena decorativo da casa. Com esse tacacá, ele disse que cometeria um estupro anal no quarto como uma lição por querer largar dele", explicou.


O que parece mais uma história de terror, continuou. "Ele disse que se ela não fosse obediente na satisfação sexual dele, ele quebraria a perna dela 'de novo'. Ao soltar o tacacá para abrir a calça, a fim de que ela 'beijasse o Zézinho' dele, ela pegou o objeto e bateu na cabeça dele, antes que o mesmo cometesse o estupro 'prometido'. Em pânico, pensando apenas no filho, buscou resguardar-se, pegando no escritório a chave dos carros e documentos para sua defesa", disse, finalizando a versão dos fatos explanada pela vítima.

O advogado pontuou que ela responde pelo crime em liberdade.

Caso

O empresário Ivan Junior Marchezan da Cunha, de 55 anos, morreu depois de ser atingido por uma paulada na cabeça. O ferimento, em princípio, foi causado por um taco de beisebol, na madrugada de sexta-feira (1º).

A ex-mulher foi apontada como a principal suspeita de matar o empresário em casa, segundo afirmou o delegado Valmir Moura Fé, responsável pelas investigações.

O crime só foi descoberto pela polícia no início da tarde da mesma sexta-feira, depois que policiais acompanhados da filha do casal foram até a residência, na Rua Vicente Solari, na Vila Bandeirantes. Ivan estava sobre uma cama, já sem vida, quando foi encontrado. Segundo o delegado, na casa há vários sinais de luta corporal, como vidros quebrados. 

Dirleia se apresentou na tarde da última terça-feira (5), em Aquidauana, quatro dias após o crime, e confessou ter cometido o assassinato. Ela chegou na unidade policial acompanhada de seus advogados. 

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