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DOF faz a maior apreensão de cigarros do Mato Grosso do Sul

As apreensões ocorreram durante abordagens do policiamento para fiscalização na rodovia BR-267

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/12/2017 às 17:37

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Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada da última quarta-feira (06), por volta das 2h30, oito veículos de transporte de carga transportando 410 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

As apreensões ocorreram durante abordagens do policiamento para fiscalização na rodovia BR 267. Três condutores foram detidos e cinco abandonaram os veículos, fugiram e não foram localizados. Os cigarros teriam como destino as cidades de Campo Grande, São Paulo e Goiânia, conforme relatos dos condutores presos.

Os 410 mil pacotes de cigarros equivalem a 89,49% de toda a apreensão de cigarros pelo DOF em 2016, que foram 458.162 pacotes. O total de cigarros apreendidos em 2017 é de 1.222.824 pacotes. 

A ocorrência foi registrada e entregue na Polícia Federal de Dourados.

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