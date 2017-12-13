Mulher sofre ameaça e pede medida protetiva contra ex-marido

Uma mulher identificada como C. D., de 33 anos, procurou a Delegacia de Polícia para denunciar um caso de violência doméstica, ocorrido na manhã da última terça-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, ela foi casada por 9 anos com M. P. B, de 36 anos, teve dois filhos com ele e, e desde que deixou o autor, o mesmo não a deixa em paz, indo até a sua casa todos os dias e telefonando várias vezes. Ela informou que não está impedindo o homem de ver as crianças, mas que sofre represálias desde o dia em que disse que queria a separação legal.

Ainda conforme relatou a mulher para a equipe policial, o homem, que já foi dependente químico e, inclusive, já a agrediu, disse "se você for no Fórum, não sabe o que vai acontecer com você".

Na Delegacia de Polícia, ela informou que deseja pedir medidas protetivas de urgência, por temer sua segurança. O caso foi registrado no município de Caarapó.