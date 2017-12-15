OAB/MS exige imediata apuração sobre morte de ex-presidente da Subseção Aquidauana

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), toma conhecimento de que o corpo do ex-Presidente da Subseção de Aquidauana, Severino Alves de Moura, foi encontrado carbonizado nesta quinta-feira (14) em seu carro na BR-419.

A Ordem exige imediata apuração dos fatos, de forma rigorosa, para identificar as circunstâncias e os possíveis autores desse bárbaro crime, um atentado contra a democracia, contra o estado democrático de Direito e contra o ser humano.

“É inadmissível uma situação desse jaez que preocupa toda comunidade jurídica, principalmente na condição de que ele foi Presidente da Subseção e o crime pode estar ligado diretamente ao exercício de sua profissão”, salientou o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.