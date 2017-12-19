Embriagado, jovem agride esposa com golpes de capacete e facada

Violência Doméstica
Caso ocorreu no fim da noite da última segunda-feira (18)
No fim da noite da última segunda-feira (18), o jovem T. G. V. de A. P., de 25 anos, foi detido pela Polícia Militar após agredir sua esposa, Y. P. dos S., de 22 anos.
De acordo com os dados do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pelo 190 e, quando chegaram ao local, já encontraram a vítima gritando, correndo e chorando, pedindo socorro. Ela relatou que eles estão casados há dois anos e, na ocasião que gerou a confusão, estavam na casa de um amigo e, quando retornaram, o agressor pediu a chave da moto para sair e ela negou a entrega, uma vez que o mesmo estaria bêbado.
Após a negativa, ele ficou muito irritado e agressivo, partindo para cima dela com socos, pontapés e chutes. Além disso, ele a agrediu com um capacete de moto e ainda desferiu nela um golpe de faca, ocasionando um corte em suas costas.
Durante a prisão, a equipe policial notou o visível estado de embriaguez do autor, que exalava forte odor etílico e estava muito falante.
Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. O caso aconteceu no município de Bonito.
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