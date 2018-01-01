Mulher encontra atual esposa do ex-marido em festa de Réveillon e confusão termina na delegacia

Uma mulher de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia de Jardim para relatar um crime registrado como 'vias de fato', que teria ocorrido por volta de 04h40 desta segunda-feira (1º).

De acordo com dados do boletim de ocorrência, a vítima estaria em uma festa de Réveillon quando teria encontrado a atual esposa de seu ex-marido, de 37 anos. Após o encontro, a autora teria começado a ofender a mulher com palavras pejorativas e, em ato contínuo, partiu para a agressão física, que resultou em arranhões na face, braço direito, seios e costas da vítima.

Ela passou por atendimento médico e levou o laudo até a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. O caso segue sendo investigado pela equipe policial responsável.