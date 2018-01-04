Vídeo mostra acidente que matou motociclista Flávio Weis e a chegada do socorro

Imagens de câmeras de segurança disponibilizadas nesta quarta-feira mostram o exato momento do acidente que vitimou o motociclista Flávio Weis, de 35 anos, recepcionista de hotel. A colisão ocorreu na sexta-feira da semana passada, em Bonito, levantando polêmica sobre a demora do socorro. Porém, as imagens mostram que a ambulância chegou após 10 minutos.

O horário registrado pela câmera está uma hora atrasado e provavelmente não foi atualizado por ocasião da entrada em vigor do horário de verão. Conforme a sequência, a batida ocorreu às 07:23:22. Às 07:26:26, a Guarda Municipal chega ao local, seguida da Polícia Militar, às 07:31:46. A ambulância, por fim, chegou às 07:33:40.