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Vídeo mostra acidente que matou motociclista Flávio Weis e a chegada do socorro

Renan Nucci

Publicado em 04/01/2018 às 10:15

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Crédito do vídeo: Da Redação

Imagens de câmeras de segurança disponibilizadas nesta quarta-feira mostram o exato momento do acidente que vitimou o motociclista Flávio Weis, de 35 anos, recepcionista de hotel. A colisão ocorreu na sexta-feira da semana passada, em Bonito, levantando polêmica sobre a demora do socorro. Porém, as imagens mostram que a ambulância chegou após 10 minutos.

O horário registrado pela câmera está uma hora atrasado e provavelmente não foi atualizado por ocasião da entrada em vigor do horário de verão. Conforme a sequência, a batida ocorreu às 07:23:22. Às 07:26:26, a Guarda Municipal chega ao local, seguida da Polícia Militar, às 07:31:46. A ambulância, por fim, chegou às 07:33:40. 

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As imagens são de uma empresa das imediações e foram divulgadas para esclarecimento do tempo do socorro prestado a Flávio Weis.

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