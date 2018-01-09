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Certidão de Antecedentes Criminais agora pode ser emitida pela internet

A possibilidade de impressão do certificado de antecedentes pela internet é uma forma utilizada pelo Estado para economizar o tempo do solicitante

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/01/2018 às 09:10

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A partir de agora o Certificado de Antecedentes Criminais emitido pela Polícia Civil que antes só era obtido nos Postos de Identificação de Mato Grosso do Sul, pode ser solicitado no site da Coordenadoria Geral de Perícias (CGP) e sem nenhum custo. Para requerer o documento o cidadão precisa acessar o seguinte endereço eletrônico http://www.cgp.sejusp.ms.gov.br/ e clicar no link Antecedentes Criminais, localizado do lado direito da página, e preencher corretamente os dados.

Para a diretora do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira (II), Jucilene Correia de Menezes, a medida inaugura o processo de modernização do sistema de identificação do Estado. “Esse é um grande avanço que o Governo do Estrado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) está proporcionando para o cidadão que precisa desse documento para conseguir um emprego ou ser nomeado em um concurso público, por exemplo”, disse.

A possibilidade de impressão do certificado de antecedentes pela internet é uma forma utilizada pelo Estado para economizar o tempo do solicitante. Em número, foram emitidos no ano de 2017 cerca de sete mil certidões mensais.

“É importante lembrar se caso a pessoa não consiga solicitar o documento online, ela deve procurar o posto de identificação do seu município, onde será orientado pelo perito papiloscopista sobre as medidas que deverão ser adotadas”, explicou a diretora do II, Jucilene Correia de Menezes.

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