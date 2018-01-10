Homem é preso após matar companheiro de trabalho em Aquidauana

A Polícia Civil de Anastácio investiga um homícidio ocorrido na noite desta terça-feira, 09, em um Sítio localizado na Estrada de acesso ao Pequi, em Anastácio.

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o autor conhecido como "Nenezão" foi detido no local, confessou o crime a ainda apresentou a arma utilizada. A vítima seria o trabalhador Jeferson Rodrigues Cogo (Vulgo PIROCO), de 25 anos, morador do Bairro Nova Aquidauana.

Após a chegada dos policiais à propriedade rural, o acusado e as testemunhas relataram que o crime ocorreu sem grandes motivos, apenas após uma discussão. Os envolvidos contaram que foram contratados pelo responsável do imóvel rural para fazer uma cerca na propriedade e na noite de ontem resolveram comer e beber após o trabalho. A discussão teve início após o acusado mandar que todos parassem de beber para não prejudicar o trabalho do outro dia. Neste momento, a vítima teria descordado da ordem, jogado o prato de comida fora e enfrentado o acusado, que desferiu um golpe de faca no abdômem da vítima.

O autor do crime foi preso em flagrante pelos policiais. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Aquidauana.