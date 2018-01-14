Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 19:49

Buscar

Últimas notícias
X

Dados

Número de apreensão de drogas em MS aumenta 42% em 2017

Estado está entre os que mais apreendem drogas no País

Schimene Duque Weber

Publicado em 14/01/2018 às 10:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dos estados brasileiros Mato Grosso do Sul está entre os que mais apreendem drogas. Ao longo de 2017 as polícias do Estado tiraram de circulação 427,5 toneladas de entorpecentes, batendo o próprio recorde de apreensões – de pouco mais de 300 toneladas em 2016.

Com ações diferenciadas, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), o 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) são as responsáveis pelo maior número das apreensões. Elas atribuem o recorde de drogas tiradas de circulação no ano de 2017 a integração das forças policiais, aos investimentos que vem sendo feitos por parte do Governo do Estado e principalmente ao trabalho de inteligência dos organismos de segurança pública no Estado.

Para o comandante da Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel Luiz Carlos, o trabalho nas estradas e o apoio constante da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com a aquisição de novas viaturas e armamentos, são fatores que tem contribuído para o aumento de apreensão de drogas.

“Embora a nossa missão principal seja a fiscalização das rodovias estaduais, devido a nossa posição geográfica também temos intensificado a atuação no combate aos crimes transfronteiriços, ações essas que fizeram com que atingíssemos a marca histórica de apreensão de drogas, totalizando mais de 86 mil quilos de entorpecentes. Tenho certeza que esse resultado só foi possível graças a presença marcante dos nossos policiais nas estradas e o trabalho do Governo do Estado no sentido de manter a tropa motivada, fazendo com que a nossa meta fosse superada não somente em relação às drogas, mas no combate a outros crimes como o contrabando de cigarros”, destacou o comandante da Polícia Militar Rodoviária.

Diretamente ligado à Sejusp, o DOF realiza o policiamento ao longo da faixa de fronteira e, somente em 2017, tirou de circulação quase 100 toneladas de drogas, superando as apreensões realizadas em todo ano de 2016 que chegaram a mais de 60 mil quilos. O comandante em exercício do departamento, tenente-coronel Gilberto Leite de Oliveira, afirma que esse resultado se deve as novas estratégias adotadas pela direção DOF, entre elas as ações integradas das áreas inteligência das polícias do Estado e também de outras localidades do país como São Paulo, Minas Gerais, Goiás, entre outros. “As medidas adotadas estão produzindo efeitos positivos para a segurança pública, e os números demonstram isso”, afirma o comandante do DOF.

Atuando em todo o Estado, a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) tem investido cada vez mais no trabalho de inteligência para realizar ações com o objetivo de desarticular as organizações criminosas que são, na maioria das vezes, responsáveis pelo abastecimento de pontos de vendas de drogas nos municípios do Estado e na Capital.

“Temos desenvolvido um trabalho de campo por meio das equipes de investigação, que tem sido responsável por tirarmos de circulação grandes traficantes. Podemos citar como exemplo recente a operação Ostentação, responsável pela prisão de 40 pessoas, apreensão de três toneladas de entorpecentes e vários automóveis de luxo”, enfatizou o delegado titular em exercício, Gustavo Ferrari. A Delegacia Especializada da Polícia Civil tirou de circulação no ano passado 257,2 quilos de cocaína e 7,2 toneladas de maconha.

Dados da Sejusp apontam que nos últimos cinco anos as apreensões de drogas cresceram mais de 200%, saltando de 136,2 mil quilos em 2013 para 427,5 toneladas em 2017.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo