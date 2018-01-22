Acidente com caminhões causou perda total de 9 toneladas de bebida

O caminhão da Funada que tombou na manhã desta segunda-feira, na BR-262, em Anastácio, levava nove toneladas de bebidas. Conforme apurado pela reportagem, a carga teve perda total.

O segundo caminhão envolvido, que bateu na traseira do outro, teve a carga remanejada para outro veículo que veio da Capital. A pista já foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista do primeiro caminhão, de 33 anos, disse à reportagem que foi um grande susto e que jamais havia vivenciado situação semelhante. Felizmente, ele escapou sem ferimentos graves.

Segundo noticiado, o caminhão dele seguia rumo a Porto Murtinho, quando perdeu controle da direção, bateu na ponte do rio Taquarussu e tombou. O veículo da mesma empresa que vinha atrás e que viajava para Miranda não conseguiu desviar, causando engavetamento.