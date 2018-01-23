PMA captura jiboia de 1,5 metro no quintal de residência

Vida selvagem
Animal foi encaminhado a centro especializado
Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram uma serpente da espécie Boa constrictor (jiboia) hoje (23), às 13h30. Uma moradora do bairro Monte Líbano acionou a PMA, quando avistou o animal em uma árvore no quintal de sua residência.
A serpente foi capturada com uso de uma pinça e foi colocada em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).
A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes. Engole a presa pela cabeça. Vive nas florestas densas da América do Sul e passa a maior parte do tempo nas árvores.
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