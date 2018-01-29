Catador de recicláveis é encontrado morto na BR-262, Em Anastácio



Um homem identificado como Antonio Luiz Rampagni de Moraes, de 44 anos, foi encontrado morto no início da tarde de domingo (28) na BR-262, em Anastácio. Segundo a Polícia Civil, ele já respondeu ação por furto, tramitado em 2014 na 2ª Vara de Execução Penal e também já foi investigado por tentativa de estupro, violência doméstica e ameaça.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, conhecido como Luizinho, era catador de recicláveis, nasceu em Corumbá, mas estava morando em Campo Grande. Em 2016, cumpriu pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.



O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição próximo a um posto de combustíveis, em uma estrada que dá acesso a uma peixaria. A perícia criminal foi acionada, mas será preciso exame necroscópico para identificar se houve morte violenta.



Ainda de acordo com a polícia, Antonio vestia short jeans, camisa branca com mangas longas, calçava um sapato tipo boot marrom e portava documentos pessoais.



O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia de Anastácio, onde será investigado.