Catador de recicláveis é encontrado morto na BR-262, Em Anastácio

Polícia
Corpo foi encontrado em uma estrada de chão, na tarde de domingo.
Um homem identificado como Antonio Luiz Rampagni de Moraes, de 44 anos, foi encontrado morto no início da tarde de domingo (28) na BR-262, em Anastácio. Segundo a Polícia Civil, ele já respondeu ação por furto, tramitado em 2014 na 2ª Vara de Execução Penal e também já foi investigado por tentativa de estupro, violência doméstica e ameaça.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, conhecido como Luizinho, era catador de recicláveis, nasceu em Corumbá, mas estava morando em Campo Grande. Em 2016, cumpriu pena no Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.
O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição próximo a um posto de combustíveis, em uma estrada que dá acesso a uma peixaria. A perícia criminal foi acionada, mas será preciso exame necroscópico para identificar se houve morte violenta.
Ainda de acordo com a polícia, Antonio vestia short jeans, camisa branca com mangas longas, calçava um sapato tipo boot marrom e portava documentos pessoais.
O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia de Anastácio, onde será investigado.
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