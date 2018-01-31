Homem é agredido por locador e expulso de residência no Nova Aquidauana

Homem de 45 anos que morava em uma casa alugada no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, foi expulso da residência pelo proprietário.

A vítima disse que chegava ao local ontem por volta das 18 horas, quando foi atacada pelo locatário e o filho dele, sendo obrigada a se retirar do local.

Segundo boletim de ocorrência, a agressão teria sido motivada pelo furto de um fio elétrico e por causa de contas atrasadas. O agredido denunciou o caso à Polícia Civil e disse que seus pertences ficaram no imóvel.