Homem é agredido por locador e expulso de residência no Nova Aquidauana

Aquidauana
Confusão envolve furto de fios e contas atrasadas
Homem de 45 anos que morava em uma casa alugada no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana, foi expulso da residência pelo proprietário.
A vítima disse que chegava ao local ontem por volta das 18 horas, quando foi atacada pelo locatário e o filho dele, sendo obrigada a se retirar do local.
Segundo boletim de ocorrência, a agressão teria sido motivada pelo furto de um fio elétrico e por causa de contas atrasadas. O agredido denunciou o caso à Polícia Civil e disse que seus pertences ficaram no imóvel.
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