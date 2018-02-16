Jovem que desapareceu em Cipolândia é encontrado na mesma região

Achado
O rapaz foi visto pela Polícia Militar vagando sozinho
Foi encontrado nesta tarde o jovem Wilian Luiz Arguelho Figueiredo, de 19 anos, que havia desaparecido pela manhã, nas proximidades do distrito de Cipolândia, em Aquidauana. O rapaz foi visto pela Polícia Militar vagando sozinho na região. Ele estava debilitado, desorientado, com dores no peito e sede.
Por conta das condições, foi encaminhado ao posto de saúde de Cipolândia, mas por precaução, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para transportá-lo até uma unidade de Aquidauana, onde será avaliado com mais cuidado. Wilian usa remédios controlados.
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