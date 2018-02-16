Localizado em casa, ladrão é preso tentando fugir pelo telhado

Ontem, equipe da Rotai, do 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, prendeu um homem suspeito de furtar diversos objetos em uma propriedade localizada no Bairro Alto. A denúncia partiu da vítima, que ligou para a Central de Operações 190, logo após perceber que sua residência tinha sido invadida.

No local, testemunhas informaram terem visto o autor entrar na casa pela abertura do aparelho de ar condicionado. Disseram ainda que o homem provavelmente seria uma pessoa conhecida na cidade e no meio policial por praticar diversos furtos.

De posse dessas informações, por volta das 14 horas, os policiais foram até a residência do suspeito de 47 anos que, inicialmente negou as acusações, entrando em sua casa e trancando a porta. Logo em seguida, de forma sorrateira, o autor tentou fugir pelo telhado da residência com uma mochila nas costas, mas foi preso logo em seguida. Com ele estavam os objetos furtados (notebook e diversas joias). Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local.