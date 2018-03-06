Carga de cigarro contrabandeado é apreendida em ação da PRF e Exército

Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e o Exército Brasileiro resultou na apreensão de 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão ocorreu na noite desta segunda-feira (5), na BR 163 em Eldorado. O veículo abordado, um Volvo/FH com placas de Maringá – PR, estava atrelado ao um semirreboque com placas de Curitiba – PR.

O condutor do veículo ao receber ordem de parada, fugiu mas, acabou abandonando o veículo alguns quilômetros à frente. Ao revistar o reboque os policiais e militares encontraram os maços. O motorista, que correu para um matagal, não foi encontrado e identificado. A carga com cerca de 500 mil maços tem um valor estimado de R$2.500.000,00.