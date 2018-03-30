Homem é preso por agredir mulher com tijoladas no Bairro Alto

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por agredir a companheira, uma mulher de 24 anos, no final da tarde de ontem (29) no Bairro Alto, em Aquidauana. Após ser acionada, a PM avistou o homem puxando a mulher pelo braço. A vítima apresentava ferimentos na cabeça, ombro e mão direita. À polícia, a jovem contou que foi agredida com tijolos pelo marido.

Ainda segundo consta no boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao PS de Aquidauana. O médico plantonista conversou com policiais e até com a mãe da vítima, que se prontificou a levar a filha à Depol para realizar os procedimentos de praxe. Entretanto, a mulher socorrida recusou atendimento médico e deixou o hospital. A polícia procurou a vítima para conduzi-la à Delegacia, mas não a encontrou.