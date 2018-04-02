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Governo assina contrato para reforma da delegacia de Miranda

Unidade está sucateada e no ano passado foi alvo de matéria no Fantástico

Renan Nucci

Publicado em 02/04/2018 às 14:14

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O Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (2) a assinatura de dois contratos: um para a reforma da delegacia de Miranda e outro para pavimentação de ruas do loteamento Dom Pepe I, em Porto Murtinho. Juntas as obras totalizam investimentos de R$ 1.230.345,97, que serão realizadas com recursos próprios do governo estadual. 

Para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil, no município de Miranda, serão investidos R$ 299.125,85 e prazo da obra será de 240 dias consecutivos contados a partir do recebimento da ordem inicial de serviço a ser expedida pela Agesul.

A unidade está sucateada em todos os setores, incluindo a cadeia pública, e no ano passado chegou a ser algo de matéria do Fantástico, por conta das péssimas condições de trabalho em que se encontravam os policiais.

Já a pavimentação e drenagem no loteamento Dom Pepe I receberá investimentos de R$ 931.220,12, com prazo de execução de 90 dias contados a partir do recebimento da ordem inicial de serviço que ainda será expedida pela Agência. 

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