Governo assina contrato para reforma da delegacia de Miranda

O Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (2) a assinatura de dois contratos: um para a reforma da delegacia de Miranda e outro para pavimentação de ruas do loteamento Dom Pepe I, em Porto Murtinho. Juntas as obras totalizam investimentos de R$ 1.230.345,97, que serão realizadas com recursos próprios do governo estadual.

Para a reforma do prédio da Delegacia de Polícia Civil, no município de Miranda, serão investidos R$ 299.125,85 e prazo da obra será de 240 dias consecutivos contados a partir do recebimento da ordem inicial de serviço a ser expedida pela Agesul.

A unidade está sucateada em todos os setores, incluindo a cadeia pública, e no ano passado chegou a ser algo de matéria do Fantástico, por conta das péssimas condições de trabalho em que se encontravam os policiais.

Já a pavimentação e drenagem no loteamento Dom Pepe I receberá investimentos de R$ 931.220,12, com prazo de execução de 90 dias contados a partir do recebimento da ordem inicial de serviço que ainda será expedida pela Agência.