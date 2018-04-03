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Operação Semana Santa da PM apreende 4,8 toneladas de drogas em MS

Mais de 200 operações foram realizadas no combate ao crime durante as festividades religiosas

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/04/2018 às 08:17

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A Polícia Militar divulgou no início da manhã desta terça-feira (3) o resultado da Operação Semana Santa, cujo objetivo foi o de intensificar o policiamento em todo o estado durante o feriado da última semana. As ações tiveram início no dia 28 de março e terminaram hoje.

Ao todo foram realizadas 205 operações em Mato Grosso do Sul que resultaram na abordagem de 11.345 pessoas, 11.436 veículos, na prisão de 81 foragidos da Justiça, 56 veículos apreendidos e 4,87 toneladas de maconha tiradas de circulação e 1.295 pacotes de cigarros.

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Também foram apreendidas 23 armas de fogo, 545 pessoas conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 206 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e ainda emitidas 24 infrações ambientais.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Robeiro Acosta, durante a operação Semana Santa foram intensificadas as fiscalizações de trânsito e ambiental, as abordagens a veículos e pessoas suspeitas, barreiras policiais de interceptação e bloqueio. “Por ser um período de grande movimentação no Estado, reforçamos o policiamento preventivo para garantir um feriado tranquilo e harmonioso para toda população sul-mato-grossense”, ressaltou.

*Com informações da Assessoria da PMMS

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