Operação Semana Santa da PM apreende 4,8 toneladas de drogas em MS

A Polícia Militar divulgou no início da manhã desta terça-feira (3) o resultado da Operação Semana Santa, cujo objetivo foi o de intensificar o policiamento em todo o estado durante o feriado da última semana. As ações tiveram início no dia 28 de março e terminaram hoje.

Ao todo foram realizadas 205 operações em Mato Grosso do Sul que resultaram na abordagem de 11.345 pessoas, 11.436 veículos, na prisão de 81 foragidos da Justiça, 56 veículos apreendidos e 4,87 toneladas de maconha tiradas de circulação e 1.295 pacotes de cigarros.