‘Operação Presença Ativa’ intensifica policiamento em Miranda

Neste sábado (7) policiais militares do 7º Batalhão da PM de Aquidauana intensificou policiamento na cidade de Miranda a fim de coibir atos criminosos junto à comunidade. A “Operação Presença Ativa” realizou rondas ostensivas durante à noite para manter a ordem no município.

Segundo a assessoria do 7º BPM, ações desse tipo tem sido rotineiras para “mostrar que a força policial está concentrada junto às comunidades, indistintamente”.

Sob a supervisão do Major PM Nedson e Comando do Subtenente PM Cândido, a equipe de radiopatrulha local, com apoio de outras equipes da sede do 7º BPM em Aquidauana saíram às ruas e abordaram dezenas de pessoas em atitudes suspeitas nas vias públicas e bares, além de realizar policiamento preventivo e ostensivo na praça central da cidade e nos bairros mais distantes.