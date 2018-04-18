Jaguatirica atropelada em BR é socorrida e levada para centro especializado

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande foi acionada hoje (18) pela madrugada, por funcionários da CCR MSVIAs, em razão de uma jaguatirica que havia sido atropelado e estava à margem da rodovia BR-163, na altura do km 355, no município de Nova Alvorada do Sul.

Os Policiais foram ao local e verificaram que o animal silvestre da espécie Felis pardalis, ou Leopardus pardalis, tinha vários ferimentos provocados pelo atropelamento. A jaguatirica foi capturada e removida ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) na Capital.