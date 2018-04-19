Ciclista morre após ser arremessado a 40 metros

Morreu na noite desta quarta-feira (18), na MS-156 sentido Itaporã que fica a 225 quilômetros de Campo Grande, um ciclista, que ainda não foi identificado. O motorista fugiu sem prestar socorro.

O ciclista, que não portava documentos, estava caído na pista do lado esquerdo quando um motorista, que conduzia Ford Fiesta atropelou o homem fugindo sem prestar socorro. Com o impacto, a vítima foi arremessada a 40 metros.

Ainda de acordo com o site IFato, partes da bicicleta foram parar a 20 metros de onde o corpo foi localizado. Uma ambulância do hospital da região foi acionada, mas o homem já estava morto.

Não há informações de testemunhas que possam ter presenciado o acidente e que possam ajudar na busca pelo motorista. Também não há informações sobre os motivos para o ciclista estar caído no meio da pista.