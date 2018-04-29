Desaparecimento de mototaxista é registrado em via urbana

O desaparecimento de um mototaxista de 27 anos está mobilizando buscas no município de Anastácio, após o mesmo ter sido visto pela última vez na tarde do último sábado (28), por volta de 16h20.

De acordo com o boletim de ocorrência, o comunicante do sumiço seria o irmão da vítima, que explicou que o homem saiu de seu ponto fixo para fazer uma corrida e levar um cidadão até o Frigorífico Buriti, deixando o celular no local, carregando, pois iria retornar logo e, em seguida, desaparecido.

Um companheiro de serviço teria saído à procura do homem na noite de ontem, mas encontrou somente o porteiro do local. O homem disse que a vítima deixou o cliente e ainda conversou com o mesmo dizendo que iria embora, pois teria outra corrida a fazer. Em seguida, teria saído em sua motocicleta Yamaha/Factor, de cor preta, seguindo o percurso da Ponte Boiadeira em Anastácio.