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Conhecido por 'Bin Laden', morador de rua é encontrado morto

O morador de rua teria sido levado para receber atendimento médico, mas se negava a prosseguir com o tratamento

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2018 às 11:39

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Morador de rua, identificado apenas por Sidnei e pelo apelido de “Bin Laden”, foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira, 30 de abril, em um banco próximo a um ponto de táxi, na rua Treze de Junho, quase esquina com a Frei Mariano.

Um dos primeiros a encontrar o corpo, o taxista Júdson Antônio Nunes da Costa “Toni”, de 55 anos, conhecia a vítima e explicou que nos últimos tempos, o morador de rua que sofria de problemas de saúde, teria sido levado para receber atendimento médico, mas se negava a prosseguir com o tratamento.

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“Morava aqui, dormia aqui na esquina do nosso ponto de táxi. Era um cara tranquilo. Não mexia em nada de ninguém. Teve seus problemas de vício, parou por causa da saúde dele e há anos não usava mais droga. Ele vinha ruim, tinha tuberculose, chegou a ser levado para o hospital, mas nunca quis se tratar. Era muito bem tratado pelo pessoal da galeria, dos apartamentos, davam comida, roupa, era muito bem quisto pelo pessoal. Tinha assistente social que vinha aqui, que o conhecia, era uma pessoa de bem”, disse o taxista que complementou informando que a vítima morava nas imediações onde lavava carros.

Testemunhas ainda relataram que Sidnei tinha sido visto bem, na manhã desta segunda-feira. Como não falava, havia solicitado por gestos um refrigerante. A única informação que as pessoas do local onde Sidnei vivia sabiam sobre o seu passado era que ele teria vindo de Cáceres, no Mato Grosso há cerca de 10 anos. Nesse período, nunca foi procurado por parentes.

A Polícia Militar isolou a área e a Perícia da Polícia Civil realizou procedimento antes de o corpo ser encaminhado para o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal), onde deve ter a identificação confirmada e apurado se a morte foi natural. Segundo o perito que esteve no local, a princípio, o caso deve ser registrado como "morte a esclarecer".

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