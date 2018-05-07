Homem é preso após ameaçar vizinhos no Cristo Rei

A equipe da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) foi acionada, no fim da tarde do último domingo (06), para atender uma ocorrência de ameaça no Cristo Rei, em Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas residentes da Projetada B estavam sendo ameaçadas por um homem de 26 anos, vizinho das mesmas, pelo fato de que a Polícia Militar havia apreendido a motocicleta do autor momentos antes, o que causou nele revolta e indignação. Em um momento de descontrole, ele teria dito que mataria "um por um", afirmando que todos estariam zombando dele.

Em ato contínuo, os policiais foram até a residência do autor e o encaminharam até a Delegacia de Polícia de Anastácio para as providências cabíveis. As vítimas também foram levadas à DP para o registro do caso.