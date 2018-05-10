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Crime organizado

PF apreende R$ 3 milhões em cigarros contrabandeados do Paraguai

Mercadoria atravessava Mato Grosso do Sul rumo a SP

Renan Nucci

Publicado em 10/05/2018 às 14:46

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A Polícia Federal apreendeu na madrugada de ontem um caminhão “sider” contendo aproximadamente um milhão de maços de cigarro de origem paraguaia. Em operação de rotina na BR-163, os Policiais Federais abordaram o veículo no município de Eldorado e, ao revistarem seu interior, flagraram a carga contrabandeada, avaliada em R$ 3 milhões.

O motorista do veículo, R.R.S., de 48 anos, afirmou que fora contratado para transportar a mercadoria da fronteira com o Paraguai até o interior do estado de São Paulo; ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí.

Esse é o segundo flagrante da prática de crime de contrabando realizado pela Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, que atende à região, em uma semana, totalizando um prejuízo de mais de R$3,2 milhões às organizações criminosas.

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